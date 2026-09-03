A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A1 DIRETTISSIMA E RONCOBILACCIO IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 3 settembre 2026 – Verso le 21:45, sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A1 Direttissima e Roncobilaccio, in direzione Bologna, precendetemente chiuso per consentire i rilievi a seguito dell’evento che ha interessato il tratto nel pomeriggio. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.