A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO A1/VARIANTE DI VALICO E AGLIO IN DIREZIONE BOLOGNA
Roma, 8 gennaio 2026 – Alle ore 13:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio A1/Variante di Valico e Aglio, in direzione Bologna, precedentemente chiuso per consentire le attività antigelo all’interno delle gallerie del tratto.