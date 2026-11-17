A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO PIAN DEL VOGLIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO VERSO FIRENZE

Roma, 17 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze, prevista dalle 00:00 alle 4:00 di mercoledì 18 novembre.

Di conseguenza, saranno regolarmente aperte le stazioni di Pian del Voglio e Roncobilaccio, in entrata verso Firenze e la stazione di Roncobilaccio sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Bologna.

Regolarmente accessibile anche l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, situata nel suddetto tratto.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.