A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: REGOLARMENTE APERTI I TRATTI ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-RONCOBILACCIO E PIAN DEL VOGLIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO

Roma, 7 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, sono state annullate le seguenti chiusure:

-è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 gennaio;

-è stata annullata la chiusure del tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze,che era previste nelle due notti di sabato 10 e domenica 11 gennaio; di conseguenza, sarà regolarmente raggiungibile l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”.