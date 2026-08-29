A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE VERSO FIRENZE DEL TRATTO PIAN DEL VOGLIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO

Roma, 29 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, dalle 9:00 alle 18:00 di martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze, per consentire lavori di consolidamento della scarpata.

Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze, mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, situata nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alle chiusure delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.