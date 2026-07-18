A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE VERSO FIRENZE DEI TRATTI PIAN DEL VOGLIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO E RIOVEGGIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO

Roma, 18 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

DALLE 6:00 ALLE 14:00 DI MARTEDI’ 21 LUGLIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze, per consentire lavori di consolidamento della scarpata.

Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze, mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, situata nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alle chiusure delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia sulla A1 Direttissima.

DALLE 9:00 ALLE 17:00 DI MERCOLEDI’ 22 LUGLIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze, mentre le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, situata nel suddetto tratto. Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

DALLE 6:00 ALLE 14:00 DI GIOVEDI’ 23 LUGLIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze, per consentire lavori di consolidamento della scarpata.

Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze, mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, situata nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alle chiusure delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia sulla A1 Direttissima.