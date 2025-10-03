A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE TRATTO ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-RONCOBILACCIO VERSO BOLOGNA

Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività propedeutiche alla realizzazione del nuovo elettrodotto “Colunga-Calenzano”, dalle 9:00 alle 18:00 di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna.

In alternativa, chi da Firenze è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

Per raggiungere la stazione di Roncobilaccio, percorrere la A1 Direttissima e uscire a Badia, per poi proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio in direzione Firenze/Roma.