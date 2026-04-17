A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE TRATTI VERSO FIRENZE RIOVEGGIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO E RIOVEGGIO-PIAN DEL VOGLIO

Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 9:00 alle 17:00 di lunedì 20 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Inoltre, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, situata nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima;

-nelle due notti di martedì 21 e mercoledì 22 aprile, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e Pian del Voglio, verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre non sarà raggiungibile l’uscita di Pian del Voglio, per chi proviene da Bologna.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio e di Pian del Voglio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.