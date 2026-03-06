A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE TRATTI PIAN DEL VOGLIO-LOCALITA’ AGLIO VERSO FIRENZE E LOCALITA’ AGLIO-RIOVEGGIO VERSO BOLOGNA

Roma, 6 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle tre notti di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 marzo, con orario 21:00-6:00 e dalle 21:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Inoltre, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, situata nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alle chiusure delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima;

-dalle 9:00 alle 17:00di martedì 10 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450) e Rioveggio (km 222+700), verso Bologna.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze, e le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze. Contestualmente sarà chiusa anche l’area di servizio “Roncobilaccio est”, situata nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alle chiusure delle stazioni di Roncobilaccio, Pian del Voglio e Rioveggio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.