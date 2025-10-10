A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE TRATTI ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA-PIAN DEL VOGLIO E ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA-LOCALITA’ AGLIO

Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 9:00 alle 17:00 di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 ottobre, per consentire attività propedeutiche alla realizzazione del nuovo elettrodotto “Colunga-Calenzano”, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Pian del Voglio (km 237+200), verso Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Roncobilaccio est”, situata nel suddetto tratto.

La stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze mentre la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Roncobilaccio e di Pian del Voglio, utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima;

-dalle 9:00 alle 17:00 di giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, per consentire attività di ispezione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400) e Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Roncobilaccio ovest” e le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

Le stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, saranno chiuse in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia sulla A1 Direttissima.