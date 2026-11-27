A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE TRATTI ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-RIOVEGGIO E RIOVEGGIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO

Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 9:00 ALLE 18:00 DI LUNEDI’ 30 NOVEMBRE DALLE 9:00 ALLE 18:00 DI MARTEDI’ 1 DICEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700), verso Bologna.

Di conseguenza, le stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio saranno chiuse in entrata verso Bologna e non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene da Firenze.

Inoltre, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Roncobilaccio est” e l’area di parcheggio “Citerna est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa si potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio, si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima.

DALLE 9:00 ALLE 18:00 DI MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE DALLE 9:00 ALLE 18:00 DI GIOVEDI’ 3 DICEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, le stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e non saranno raggiungibili le uscite di Pian del Voglio e Roncobilaccio, per chi proviene da Bologna.

Inoltre, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Roncobilaccio ovest” e le aree di parcheggio “Banzole ovest”, “Canova ovest”, “Madonnina ovest” e “Citerna ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa si potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.