A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE STAZIONE DI PIAN DEL VOGLIO
A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE STAZIONE DI PIAN DEL VOGLIO
Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Pian del Voglio, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 9:00 alle 18:00 di mercoledì 21 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna;
-dalle 9:00 alle 18:00 di giovedì 22 ottobre, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.