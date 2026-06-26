A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE NOTTURNE VERSO FIRENZE TRATTI PIAN DEL VOGLIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO E ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ LA QUERCIA-PIAN DEL VOGLIO

Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l’allacciamento A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Non sarà raggiungibile l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, situata nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alle chiusure delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima;

-dalle 21:00 di martedì 30 giugno alle 6:00 di mercoledì 1 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400) e Pian del Voglio (km 237+200), verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna, mentre la stazione di Pian del Voglio non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Bologna.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura dell’uscita di Rioveggio si potrà anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, mentre in alternativa alla stazione di Pian del Voglio si consiglia di utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.