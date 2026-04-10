A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE NOTTURNE VERSO FIRENZE TRATTI ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ LA QUERCIA-PIAN DEL VOGLIO, RIOVEGGIO-PIAN DEL VOGLIO E ALLACCIAMENTO A1 LOCALITA’ LA QUERCIA-LOCALITA’ AGLIO

Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 13 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 14 APRILE E DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 15 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 16 APRILE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400) e Pian del Voglio (km 237+200), verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna, mentre la stazione di Pian del Voglio non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Bologna.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta garantito in ogni caso attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura dell’uscita di Rioveggio si potrà anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, mentre in alternativa alla stazione di Pian del Voglio si consiglia di utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 14 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 15 APRILE E NELLE DUE NOTTI DI VENERDI’ 17 E SABATO 18 APRILE, CON ORARIO 21:00-6:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e Pian del Voglio, verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze e la stazione di Pian del Voglio non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Bologna.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alle stazioni di Rioveggio e di Pian del Voglio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 16 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 17 APRILE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400) e Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Roncobilaccio ovest” e le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

Le stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, saranno chiuse in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia sulla A1 Direttissima.