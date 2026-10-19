A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE NOTTURNE VERSO FIRENZE DEL TRATTO PIAN DEL VOGLIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO. CHIUSURE VERSO BOLOGNA DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-RIOVEGGIO

Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle tre notti di lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze, mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Roncobilaccio ovest” e le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

In alternativa, percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alle chiusure delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima;

-dalle 9:00 alle 17:00 di martedì 20 ottobre e dalle 21:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700), verso Bologna.

Di conseguenza, le stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio saranno chiuse in entrata verso Bologna. Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Roncobilaccio est” e le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

In alternativa, percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio, si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima;

-dalle 21:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze, mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Roncobilaccio ovest” e le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

In alternativa, percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alle chiusure delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.