A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE NOTTURNE VERSO BOLOGNA

Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 2 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 3 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700), verso Bologna.

Di conseguenza, le stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio saranno chiuse in entrata verso Bologna e non saranno raggiungili le uscite, per chi proviene da Firenze, di Roncobilaccio, Pian del Voglio e Rioveggio. Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Roncobilaccio est” e l’area di parcheggio “Citerna est”, situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima.

NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 3 E MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE, CON ORARIO 21:00-6:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Pian del Voglio (km 237+200), verso Bologna.

Di conseguenza, la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Bologna e non saranno raggiungibili le uscite, per chi proviene da Firenze, di Roncobilaccio e Pian del Voglio.

Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Roncobilaccio est” e l’area di parcheggio “Citerna est”, situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 5 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 6 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700), verso Bologna.

Di conseguenza, le stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio saranno chiuse in entrata verso Bologna e non saranno raggiungili le uscite, per chi proviene da Firenze, di Roncobilaccio, Pian del Voglio e Rioveggio. Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Roncobilaccio est” e l’area di parcheggio “Citerna est”, situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 6 ALLE 6:00 DI SABATO 7 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Località Baccheraia (km 262+200) e l’allacciamento A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400), verso Bologna.

Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Roncobilaccio, Pian del Voglio e Rioveggio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Roncobilaccio est” e l’area di parcheggio “Citerna est”, situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

NELLE DUE NOTTI DI SABATO 7 E DOMENICA 8 NOVEMBRE, CON ORARIO 21:00-6:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna.

Di conseguenza, la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla stazione di Roncobilaccio, percorrere la A1 Direttissima e uscire a Badia, per poi proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio in direzione Firenze/Roma.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.