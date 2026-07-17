A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE NOTTURNE VERSO BOLOGNA TRATTI ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO-RIOVEGGIO E ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO-PIAN DEL VOGLIO

Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21.00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450) e Rioveggio (km 222+700), verso Bologna.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze, e le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze. Saranno contestualmente chiuse l’area di servizio “Roncobilaccio est” e l’area di parcheggio “Citerna est”, situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

Chi deve raggiungere Roncobilaccio, potrà uscire sulla A1 Direttissima alla stazione di Badia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica a Pian del Voglio, in direzione di Roma; in alternativa alle stazioni di Pian del Voglio e Rioveggio, si consiglia di utilizzare la stazione di Badia sulla A1 Direttissima;

-nelle due notti di martedì 21 e mercoledì 22 luglio, con orario 21:00-6:00 e dalle 21:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450) e Pian del Voglio (km 237+200), verso Bologna.

Di conseguenza, la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze, e la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.

Saranno contestualmente chiuse l’area di servizio “Roncobilaccio est” e l’area di parcheggio “Citerna est”, situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

Chi deve raggiungere Roncobilaccio, potrà uscire sulla A1 Direttissima alla stazione di Badia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica a Pian del Voglio, in direzione di Roma; in alternativa alla stazione di Pian del Voglio, si consiglia di utilizzare la stazione di Badia sulla A1 Direttissima.