A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE NOTTURNE VERSO BOLOGNA DEI TRATTI ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-RIOVEGGIO E ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-PIAN DEL VOGLIO

Roma, 27 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 luglio e dalle 23:00 di venerdì 31 luglio alle 6:00 di sabato 1 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700), verso Bologna.

Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Roncobilaccio e di Pian del Voglio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze, mentre la stazione di Rioveggio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Roncobilaccio est” e l’area di parcheggio “Citerna est”, situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima;

-dalle 23:00 di sabato 1 alle 6:00 di domenica 2 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Pian del Voglio (km 237+200), verso Bologna.

Di conseguenza, sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze, mentre la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Roncobilaccio est” e l’area di parcheggio “Citerna est”, situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima.