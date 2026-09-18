A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE NOTTURNE VERSO BOLOGNA DEI TRATTI ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-PIAN DEL VOGLIO E LOCALITA’ BACCHERAIA-RIOVEGGIO

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Pian del Voglio (km 237+200), verso Bologna.

Di conseguenza, la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Bologna e non saranno raggiungibili le uscite, per chi proviene da Firenze, Roncobilaccio e Pian del Voglio.

Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Roncobilaccio est” e l’area di parcheggio “Citerna est”, situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima;

-dalle 21:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700), verso Bologna.

Di conseguenza, le stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio saranno chiuse in entrata verso Bologna e non saranno raggiungili le uscite, per chi proviene da Firenze, Roncobilaccio, Pian del Voglio e Rioveggio. Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Roncobilaccio est” e l’area di parcheggio “Citerna est”, situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima;

-dalle 21:00 di giovedì 24 alle 6:00 di venerdì 25 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Pian del Voglio (km 237+200), verso Bologna.

Di conseguenza, la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Bologna e non saranno raggiungibili le uscite, per chi proviene da Firenze, Roncobilaccio e Pian del Voglio.

Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Roncobilaccio est” e l’area di parcheggio “Citerna est”, situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.