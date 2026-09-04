A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE NOTTURNE VERSO BOLOGNA

Roma, 4 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 7 E MARTEDI’ 8 SETTEMBRE, CON ORARIO 21:00-6:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700), verso Bologna.

Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Roncobilaccio e di Pian del Voglio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze, mentre la stazione di Rioveggio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio est”, situata nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 9 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE E DALLE 21:00 DI SABATO 12 ALLE 6:00 DI DOMENICA 13 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Località Baccheraia (km 262+200) e l’allacciamento A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400), verso Bologna.

Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Roncobilaccio, Pian del Voglio e Rioveggio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio est”, situata nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima, o la stazione di Sasso Marconi, sulla A1.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 11 ALLE 6:00 DI SABATO 12 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Pian del Voglio (km 237+200), verso Bologna.

Di conseguenza, sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze, mentre la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio est”, situata nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.