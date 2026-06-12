A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI VERSO BOLOGNA ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-PIAN DEL VOGLIO, ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA-RIOVEGGIO E ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA-RONCOBILACCIO

Roma, 12 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività propedeutiche ai lavori di completamento della manutenzione delle gallerie “Monte Frassino I” e “Monte Frassino II”, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 15 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 16 GIUGNO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Pian del Voglio (km 237+200), verso Bologna.

Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di di Roncobilaccio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze e di Pian del Voglio, in uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Roncobilaccio e di Pian del Voglio, utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 16 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 17 GIUGNO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700), verso Bologna.

Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Roncobilaccio e di Pian del Voglio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze, mentre la stazione di Rioveggio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima.

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 17 E GIOVEDI’ 18 GIUGNO, CON ORARIO 21:00-6:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna.

Di conseguenza, la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa, chi da Firenze è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla stazione di Roncobilaccio, percorrere la A1 Direttissima e uscire a Badia, per poi proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio, in direzione Firenze/Roma.