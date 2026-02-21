A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI PIAN DEL VOGLIO-LOCALITA’ AGLIO VERSO FIRENZE E LOCALITA’ BACCHERAIA-RONCOBILACCIO VERSO BOLOGNA

Roma, 21 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di rifacimento giunti di dilatazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 24 E MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO, CON ORARIO 21:00-6:00 sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze. Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna. Non sarà, inoltre, raggiungibile l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, situata nel suddetto tratto. Il collegamento tra Bologna e Firenze resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alle chiusure delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 27 ALLE 6:00 DI SABATO 28 FEBBRAIO sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna. Di conseguenza, la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze. Non sarà, inoltre, raggiungibile l’area di servizio “Roncobilaccio est”, situata nel suddetto tratto. In alternativa, chi da Firenze è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla stazione di Roncobilaccio, percorrere la A1 Direttissima e uscire a Badia, per poi proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio in direzione Firenze/Roma.