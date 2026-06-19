A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE NOTTURNE PIAN DEL VOGLIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO VERSO FIRENZE

Roma, 19 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di lunedì 22 e martedì 23 giugno, con orario 21:00-6:00;

-dalle 21:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 giugno.

Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Non saranno raggiungibili l’area di servizio “Roncobilaccio ovest” e le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alle chiusure delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.