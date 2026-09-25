A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE NOTTURNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 28 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 29 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Pian del Voglio (km 237+200), verso Bologna.

Di conseguenza, la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Bologna e non saranno raggiungibili le uscite, per chi proviene da Firenze, di Roncobilaccio e Pian del Voglio.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Roncobilaccio est” e l’area di parcheggio “Citerna est”, situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 29 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Località Baccheraia (km 262+200) e l’allacciamento A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400), verso Bologna.

Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Roncobilaccio, Pian del Voglio e Rioveggio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Roncobilaccio est” e l’area di parcheggio “Citerna est”, situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 1 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400) e Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, le stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Roncobilaccio ovest” e le aree di parcheggio “Banzole ovest”, “Canova ovest”, “Madonnina ovest” e “Citerna ovest”, situate all’interno del tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 1 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 2 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400) e Pian del Voglio (km 237+200), verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna mentre la stazione di Pian del Voglio non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Bologna.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta garantito in ogni caso attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura dell’uscita di Rioveggio si potrà anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, mentre in alternativa alla stazione di Pian del Voglio si consiglia di utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 2 ALLE 6:00 DI SABATO 3 OTTOBRE

–sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Inoltre, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Roncobilaccio ovest” e le aree di parcheggio “Banzole ovest”, “Canova ovest”, “Madonnina ovest” e “Citerna ovest”, situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

DALLE 21:00 DI SABATO 3 ALLE 6:00 DI DOMENICA 4 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e Pian del Voglio, verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze, mentre la stazione di Pian del Voglio non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Bologna.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Banzole ovest” e “Canova ovest”, situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla stazione di Rioveggio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

DALLE 21:00 DI DOMENICA 4 ALLE 6:00 DI LUNEDI’ 5 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400), verso Bologna.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Bologna.

Il collegamento tra Firenze e Bologna resta garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura dell’entrata verso Bologna di Rioveggio, si potrà utilizzare la stazione di Sasso Marconi.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.