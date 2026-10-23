A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO RIOVEGGIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO VERSO FIRENZE

Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione alle gallerie, nelle quattro notti di lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, le stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e non saranno raggiungibili le uscite di Pian del Voglio e Roncobilaccio, per chi proviene da Bologna.

Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Roncobilaccio ovest” e le aree di parcheggio “Banzole ovest”, “Canova ovest”, “Madonnina ovest” e “Citerna ovest”, situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.