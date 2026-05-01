A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PIAN DEL VOGLIO-RIOVEGGIO VERSO BOLOGNA

Roma, 1 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 4 e martedì 5 maggio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e Rioveggio, verso Bologna.

Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Bologna e la stazione di Rioveggio non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa alla chiusura del tratto, percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa all’uscita di Rioveggio si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima.