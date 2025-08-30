A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PIAN DEL VOGLIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO VERSO FIRENZE

Roma, 30 agosto 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, nelle due notti di martedì 2 e mercoledì 3 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, situata all’interno del tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alle chiusure delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.