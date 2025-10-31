A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ LA QUERCIA-LOCALITA’ AGLIO VERSO FIRENZE

Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione delle gallerie e lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 3 e martedì 4 novembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400) e Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Roncobilaccio ovest” e le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

Le stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, saranno chiuse in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia sulla A1 Direttissima.