A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-RONCOBILACCIO VERSO BOLOGNA

Roma, 23 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività propedeutiche al completamento dei lavori di manutenzione delle gallerie “Monte Frassino I” e “Monte Frassino II”, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-nelle tre notti di martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 maggio, con orario 21:00-6:00;

-dalle 22:00 di venerdì 29 alle 6:00 di sabato 30 maggio;

-dalle 21:00 di sabato 30 alle 6:00 di domenica 31 maggio.

Di conseguenza, sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio, in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa, chi da Firenze è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla stazione di Roncobilaccio, percorrere la A1 Direttissima e uscire a Badia, per poi proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio in direzione Firenze/Roma.