A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-RONCOBILACCIO VERSO BOLOGNA

Roma, 29 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività propedeutiche al completamento dei lavori di manutenzione delle gallerie “Monte Frassino I” e “Monte Frassino II”, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 1 alle 6:00 di martedì 2 giugno;

-dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 giugno;

-nelle cinque notti di mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno, con orario 21:00-6:00.

Di conseguenza, la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa, chi da Firenze è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla stazione di Roncobilaccio, percorrere la A1 Direttissima e uscire a Badia, per poi proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio, in direzione Firenze/Roma.