A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-RONCOBILACCIO VERSO BOLOGNA

Roma, 12 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 settembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna.

In alternativa, chi da Firenze è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

Per raggiungere la stazione di Roncobilaccio, percorrere la A1 Direttissima e uscire a Badia, per poi proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio in direzione Firenze/Roma.