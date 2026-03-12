A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-RONCOBILACCIO VERSO BOLOGNA

Roma, 12 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-nelle cinque notti di sabato 14, domenica 15, lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 marzo, con orario 21:00-7:00; -nelle tre notti di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo, con orario 21:00-7:00.

Di conseguenza, sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio, in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa, chi da Firenze è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla stazione di Roncobilaccio, percorrere la A1 Direttissima e uscire a Badia, per poi proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio in direzione Firenze/Roma.