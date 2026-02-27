A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI TRATTO RIOVEGGIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO E PIAN DEL VOGLIO-LOCALITA’ AGLIO

Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 2 E MARTEDI’ 3 MARZO, CON ORARIO 21:00-6:00

–sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze, mentre le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Si precisa che la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa anche in uscita per chi proviene da Firenze.

Inoltre, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Roncobilaccio ovest” e le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

NELLE TRE NOTTI DI MERCOLEDI’ 4, GIOVEDI’ 5 E VENERDI’ 6 MARZO, CON ORARIO 21:00-6:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Inoltre, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Roncobilaccio ovest” e le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alle chiusure delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.