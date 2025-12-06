A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450) e Rioveggio (km 222+700), verso Bologna.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze, mentre le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio est”, situata nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Roncobilaccio, Pian del Voglio e Rioveggio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima;

-dalle 21:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio, verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze, mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Non saranno raggiungibili l’area di servizio “Roncobilaccio ovest” e le aree di parcheggio “Madonnina ovest” e “Citerna ovest”, situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alle chiusure delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.