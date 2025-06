A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE DEI TRATTI TRATTO LOCALITA’ BACCHERAIA-RIOVEGGIO E LOCALITA’ BACCHERAIA-PIAN DEL VOGLIO

Roma, 23 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 9:00 ALLE 18:00 DI MARTEDI’ 24 GIUGNO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700), verso Bologna. Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Roncobilaccio e di Pian del Voglio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze mentre la stazione di Rioveggio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio est”, situata all’interno del suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima.

DALLE 9:00 ALLE 18:00 DI MERCOLEDI’ 25 E DI GIOVEDI’ 26 GIUGNO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Pian del Voglio (km 237+200), verso Bologna.

Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Roncobilaccio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze e di Pian del Voglio, in uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio est”, situata all’interno del suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Roncobilaccio e di Pian del Voglio, utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.