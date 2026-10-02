A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSURE DEI TRATTI RIOVEGGIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ LA QUERCIA, LOCALITA’ LA QUERCIA-LOCALITA’ AGLIO, LOCALITA’ BACCHERAIA-RIOVEGGIO E RIOVEGGIO-PIAN DEL VOGLIO

Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione delle gallerie e manutenzione giunti di dilatazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400), verso Bologna.

Di conseguenza la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Bologna.

In alternativa si potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura dell’entrata verso Bologna di Rioveggio si potrà utilizzare la stazione di Sasso Marconi;

-dalle 21:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400) e Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza non sarà raggiungibile l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, situata nel suddetto tratto.

Le stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio si potrà utilizzare la stazione di Badia sulla A1 Direttissima;

-dalle 9:00 alle 18:00 di mercoledì 7 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700), verso Bologna.

Di conseguenza, le stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio saranno chiuse in entrata verso Bologna.

Di conseguenza non sarà raggiungibile l’area di servizio “Roncobilaccio est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima;

-dalle 21:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e Pian del Voglio, verso Firenze.

Di conseguenza la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze.

In alternativa si potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla stazione di Rioveggio si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima;

-dalle 21:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400), verso Bologna.

Di conseguenza la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Bologna.

Il collegamento tra Firenze e Bologna resta garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura dell’entrata verso Bologna di Rioveggio si potrà utilizzare la stazione di Sasso Marconi; -dalle 21:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e Pian del Voglio, verso Firenze.

Di conseguenza la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze.

In alternativa si potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla stazione di Rioveggio si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.