A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO LOCALITA’ AGLIO-RONCOBILACCIO VERSO BOLOGNA

Roma, 22 luglio 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia “Scopicci”, dalle 21:00 di questa sera lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Località Aglio (km 255+450) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna.

In alternativa, chi da Firenze è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

Per raggiungere la stazione di Roncobilaccio, percorrere la A1 Direttissima e uscire a Badia, per poi proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio in direzione di Roma.