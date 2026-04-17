A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RIOVEGGIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ LA QUERCIA VERSO BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RIOVEGGIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ LA QUERCIA VERSO BOLOGNA
Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, dalle 21:00 di sabato 18 alle 6:00 di domenica 19 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400), verso Bologna.
In considerazione della contestuale chiusura, sulla stessa A1 Milano-Napoli Panoramica, del tratto Rioveggio-Pian del Voglio, verso Firenze, per attività di ispezione delle gallerie, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
Il collegamento tra Firenze e Bologna resta garantito attraverso la A1 Direttissima.
In alternativa alla chiusura dell’entrata verso Bologna di Rioveggio, si potrà utilizzare la stazione di Sasso Marconi.