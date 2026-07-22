A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RIOVEGGIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ LA QUERCIA VERSO BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RIOVEGGIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ LA QUERCIA VERSO BOLOGNA
Roma, 22 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di rifacimento giunti di dilatazione, dalle 23:00 di sabato 25 alle 7:00 di domenica 26 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400), verso Bologna.
Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Bologna.
Il collegamento tra Firenze e Bologna resta garantito attraverso la A1 Direttissima.
In alternativa alla chiusura dell’entrata verso Bologna di Rioveggio, si potrà utilizzare la stazione di Sasso Marconi.