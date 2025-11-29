A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RIOVEGGIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO VERSO FIRENZE

Roma, 29 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione delle gallerie, dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Non saranno raggiungibili l’area di servizio “Roncobilaccio ovest” e le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.