A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PIAN DEL VOGLIO-RIOVEGGIO VERSO BOLOGNA

Roma, 25 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e Rioveggio, verso Bologna.

Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Bologna e la stazione di Rioveggio non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa alla chiusura del tratto, percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa all’uscita di Rioveggio si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima.