A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ LA QUERCIA-RIOVEGGIO VERSO FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ LA QUERCIA-RIOVEGGIO VERSO FIRENZE
Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di manutenzione dei giunti, dalle 21:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400) e Rioveggio (km 222+700), verso Firenze.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’uscita di Rioveggio, per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, al km 209+800 della A1, percorrere la SP325 verso Rioveggio e rientrare da questa stazione in A1 Panoramica, verso Firenze.