A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-RONCOBILACCIO VERSO BOLOGNA

Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 21:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna.

Di conseguenza, sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio, in uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente sarà chiusa anche l’area di servizio “Roncobilaccio est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, chi da Firenze è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla stazione di Roncobilaccio, percorrere la A1 Direttissima e uscire a Badia, per poi proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio in direzione Firenze/Roma.