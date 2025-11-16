A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-RONCOBILACCIO VERSO BOLOGNA
Roma, 16 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 19 alle 6:00 di giovedì 20 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna.
Di conseguenza, sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio, in uscita per chi proviene da Firenze.
Si precisa che l’area di servizio “Roncobilaccio est”, sarà regolarmente accessibile.
In alternativa, chi da Firenze è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.
In alternativa alla stazione di Roncobilaccio, percorrere la A1 Direttissima e uscire a Badia, per poi proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio in direzione Firenze/Roma.