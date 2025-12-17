A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-RONCOBILACCIO VERSO BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-RONCOBILACCIO VERSO BOLOGNA
Roma, 17 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di rifacimento giunti di dilatazione, dalle 23:00 di venerdì 19 alle 7:00 di sabato 20 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna.
Di conseguenza, sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio, in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa, chi da Firenze è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.
In alternativa alla stazione di Roncobilaccio, percorrere la A1 Direttissima e uscire a Badia, per poi proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio in direzione Firenze/Roma.