A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO PER QUATTRO ORE NOTTURNE IL TRATTO PIAN DEL VOGLIO-RIOVEGGIO VERSO BOLOGNA

Roma, 14 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 4:00 di martedì 17 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e Rioveggio, verso Bologna.

Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Bologna e la stazione di Rioveggio non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa alla chiusura del tratto, percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa all’uscita di Rioveggio, si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.