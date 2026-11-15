A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO PER QUATTRO ORE NOTTURNE IL TRATTO PIAN DEL VOGLIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO VERSO FIRENZE

Roma, 15 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività propedeutiche alla manutenzione del viadotto “Castellare”, dalle 00:00 alle 4:00 di mercoledì 18 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, le stazioni di Pian del Voglio e Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e non sarà raggiungibile l’uscita di Roncobilaccio, per chi proviene da Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, situata nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alle chiusure delle stazioni, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.