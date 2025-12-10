A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO PER ALCUNE ORE IL TRATTO RIOVEGGIO-PIAN DEL VOGLIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO PER ALCUNE ORE IL TRATTO RIOVEGGIO-PIAN DEL VOGLIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di manutenzione gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e Pian del Voglio, in entrambe le direzioni, con le seguenti modalità:
-dalle 9:00 alle 13:00 di giovedì 11 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e Pian del Voglio, verso Firenze.
Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze.
Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.
In alternativa alla stazione di Rioveggio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima;
-dalle 14:00 alle 18:00 di giovedì 11 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e Rioveggio, verso Bologna.
Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Bologna.
Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.
In alternativa alla stazione di Pian del Voglio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.