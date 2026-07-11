A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO IL TRATTO PIAN DEL VOGLIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO VERSO FIRENZE

Roma, 11 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 9:00 alle 17:00 di martedì 14 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Bologna. Inoltre, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Roncobilaccio ovest” e l’area di parcheggio “Citerna ovest”, situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alle chiusure delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.