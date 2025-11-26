A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-RONCOBILACCIO VERSO BOLOGNA

Roma, 26 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “Poggettone e Pecora Vecchia”, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna, dalle 20:00 di sabato 29 novembre alle 6:00 di lunedì 1 dicembre, in modalità continuativa.

Di conseguenza, sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio, in uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente sarà chiusa anche l’area di servizio “Roncobilaccio est”.

In alternativa, chi da Firenze è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla stazione di Roncobilaccio, percorrere la A1 Direttissima e uscire a Badia, per poi proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio, in direzione Firenze/Roma.